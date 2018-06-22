Birleşmiş Milletler: Açlık çekenlerin sayısı artmaya başladı

Birleşmiş Milletler, açlık yaşamakta olan nüfusun on yılın ardından yeniden artmaya başladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan son istatistiklere göre açlık çeken nüfus bir yılda 38 milyon artarak 777 milyondan 815 milyona yükseldi.

Açlığın artmasının ana sebeplerinin savaşlar ve iklim değişikliği olduğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Büyüme Hedefleri 2018 raporu 18 ülkede çatışmaların gıda emniyetine zarar verdiğini ilan etti.

Rapora göre on yıldır azalmakta olan küresel açlık, yeniden artmaya başladı. Kuraklık, savaş ve felaketlerin kalkınmanın önünde engel oluşturduğu bildirilen raporda, yalnızca 2017 yılında 68,5 milyon kişinin evinden olduğu belirtildi.

2017 yılında felaketlerin yol açtığı zararın 300 milyar doları bulduğu bildirildi.