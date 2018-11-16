Beyaz Saray'a, CNN muhabirinin giriş kartını geri verme talimatı

ABD Başkanı Trump’la tartıştıktan sonra Beyaz Saray'a giriş kartı iptal edilen CNN muhabirinin kartının geri verilmesi için mahkemeden tedbir kararı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısında kendisine göçmenlerle ilgili bir soru soran CNN muhabiri Jim Acosta ile tartıştıktan sonra giriş iznini iptal etmesiyle ilgili açılan davaya bakan yargıç, Beyaz Saray’dan muhabir Acosta’nın giriş kartını geri vermesini istedi.

Washington DC’de görülen davaya bakan yargıç CNN’in Beyaz Saray baş muhabiri Jim Acosta’nın giriş kartının iptalini haksız buldu. Yargıç Beyaz Saray’ın kararının muhabirin görevini yapma hakkını ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Yargıç kararın geçici olduğunu, Beyaz Saray’ın muhabirin giriş kartını iptal etmesinin anayasaya uygunluk durumunun denetleneceğini söyledi.

CNN muhabiri Acosta, kararın ardından yaptığı açıklamada “İşimize geri dönelim” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders mahkemenin talimatına uyacaklarını ve basın toplantılarındaki kuralları yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Geçen hafta Trump basın toplantısında kendisine soru soran CNN muhabiri Acosta'ya "berbat ve kaba bir adamsın" demiş, o sırada bir Beyaz Saray stajyeri muhabirin elinden mikrofonu almaya çalışmıştı. Acosta elindeki mikrofonu vermemişti. Olayın ardından Acosta'nın Beyaz Saray'a giriş kartı, stajyer kadına “dokunduğu” gerekçesiyle elinden alınmıştı.

