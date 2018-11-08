Trump’ın tartıştığı CNN muhabirine Beyaz Saray’a giriş yasağı

ABD Başkanı Trump’ın ‘kaba ve berbat bir adam’ dediği CNN muhabirinin Beyaz Saray’a giriş kartı askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısında kendisine soru soran CNN muhabirine “kaba ve berbat bir adam” sözlerini sarf ettiği tartışmadan saatler sonra Beyaz Saray CNN muhabiri Jim Acosta’nın giriş kartını askıya aldığını duyurdu.

CNN’in Beyaz Saray baş muhabiri Jim Acosta, dünkü basın toplantısında sorusunu sorduğu sırada, Trump’ın çıkışı üzerine bir Beyaz Saray çalışanı kadın, muhabirin elinden mikrofonu almaya çalışmıştı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Acosta’nın giriş kartının askıya alınmasının nedeninin “elini genç kadının üzerine koyması” olduğunu söyledi. Acosta, Sanders’ın yalan söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump basın toplantısında, Orta Amerika’dan ABD’ye sığınmak için yola düşen göçmen kervanıyla ilgili politikası hakkında bir soru sorduğu sırada Acosta’ya “kaba ve berbat bir insan” dedi. Bir kadın Beyaz Saray çalışanı bu sırada Acosta’nın elinden mikrofonu almaya çalıştı ancak Acosta mikrofonu vermedi.

Trump “Bu kadarı yeter” diyerek Acosta’dan yerine oturmasını ve mikrofonu bırakmasını istedi, “CNN seninle çalıştığı için utanç duymalı” diye konuştu.

Beyaz Saray, giriş kartının askıya alınma nedenini Acosta’nın elinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanı kadına dokunması olarak açıklandı.

Karara tepki gösteren CNN, “hileli” bir suçlamayla Beyaz Saray’a girişinin yasaklanmasının Acosta’nın “meydan okuyan sorularına bir misilleme” olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Birliği’nden yapılan açıklamada da kararın “uygunsuz” ve “kabul edilemez” olduğu belirtilerek geri alınması istendi.

