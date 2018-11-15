'Beyaz Saray, Fethullah Gülen'i sınır dışı etmeye hazırlanıyor' iddiası

Beyaz Saray'ın, Fetullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın hukuki yollarını aradığı iddia edildi. NBC News haberine göre, Gülen'in sınır dışı edilmesi karşılığında Türkiye, Suudi Arabistan üzerindeki baskısını azaltacak.

ABD'nin ana-akım medya kuruluşlarından NBC News, Beyaz Saray'ın, Fetullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın hukuki yollarını aradığını öne sürdü.

NBC News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yer alan üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, Gülen'i ABD'den çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığı'na ve FBI'a Gülen'in iadesinin gündeme alınması direktiflerinin verildiğini aktaran NBC, ismi açıklanmayan 4 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İç Güvenlik Departmanı'na Gülen'in ABD'deki yasal statüsü hakkında bilgi vermesi konusunda talimat gittiğini aktardı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediği öne sürülürken, Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gülen'in avukatı kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Konuyla ilgili NBC'ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Türk hükümetinin Kaşıkçı davası ile Gülen'in iade süreci arasında bir ilişki kurmadığını söylerken, "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda harekete geçmesini istiyoruz. Bundan bağımsız olarak, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturmamızı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.