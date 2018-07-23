Beyaz Saray bahçesinde yerli malı sergisi düzenlenecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ürünlerini desteklemek için bugün Beyaz Saray bahçesinde yerli malı sergisi düzenleyecek. Sergide kurabiye kalıbı, kovboy botu, fırın, silah kasası gibi ürünler bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde kurutulmuş et ve kovboy botundan F-35 Lightning II model savaş uçağına kadar çeşitli ABD ürünleri sergileyecek.

Beyaz Saray sözcüsü, Trump yönetiminin sergiyle birlikte ABD'de üretim artışını sağlama konusundaki adanmışlığını göstermek istediğini belirtti. Sergiye Başkan Yardımcısı Mike Pence ve altı bakan da katılacak.

Sergilenecek diğer ürünler arasında Connecticut'tan beyzbol topu ve sopası, Mississippi'den Viking Range fırını ve Tennessee'den Moon Pies tatlısı, Vermont'tan kurabiye kalıbı, Batı Virginia'dan sosis dürüm, Oklahoma'dan kot pantolon, Utah'tan silah kasası, Colorado'dan snowboard, Iowa'dan çiftlik hayvanı yemi bulunuyor.

F-35 model savaş uçağını sergileyecek olan Lockheed Martin, Orion uzay aracını da sunacak.

Trump, ABD ekonomisini ve ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle otomotiv, alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergiler koymuştu.