Beş Yıldız Hareketi ve Lig, başbakanlarını belirledi

İtalya'da koalisyon hükümeti kuracak olan Beş Yıldız Hareketi ve Lig partileri, başbakanlık için Beş Yıldız üyesi bir avukat olan Guiseppe Conte isminde anlaşmaya vardı.

Mart ayında yapılan seçimlerin ardından hâlâ hükümetin kurulmadığı İtalya'da başbakan adayı parti

liderleri tarafından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunuldu.

İtalya'da koalisyon hükümeti kurma aşamasında olan iki parti Beş Yıldız Hareketi ve Lig, 53 yaşında bir

avukat olan Beş Yıldız üyesi Guiseppe Conte'nin başbakan olması konusunda anlaşmaya vardı.

Başbakan adayı Conte, Lig lideri Matteo Salvini ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio tarafından

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunuldu.

Salvini ve Di Maio en son koalisyon hükümeti kurma adına görüşmeler gerçekleştirmiş, mali reform ve

AB'ye mesafeli yaklaşım, mültecilere karşı sert tutum içeren bir program açıklamışlardı.

Di Maio'nun avukatı olan Floransa Üniversitesi profesörü Conte'nin, 5 Yıldız Hareketi'nin ekonomiyi

liberalleştirme yolunda bürokratik engelleri ortadan kaldırma gerekçesiyle 400 “işlevsiz yasa”yı kaldıracağı

vaadinin fikir babası olduğu biliniyor.

Guiseppe Conte'nin kamuoyunda tanınmayan bir isim olması ise AB ve İtalya basınında tartışma konusu

oldu.