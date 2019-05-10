Berlin'de Zafer Günü Sovyet Savaş Anıtı'nda anıldı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Nazileri yenilgiye uğratmasının yıldönümü Berlin'de Sovyet Savaş Anıtı'nda anıldı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 16 Nisan 1945’te Berlin üzerine başlattığı taarruzu 9 Mayıs’ta Nazi İmparatorluğunu tarihin çöplüğüne yollayarak tamamlamasının 74. yıldönümü her yıl olduğu gibi Berlin’deki Sovyet Savaş Anıtı'nda anıldı.

Berlin’in kuşatmasında ölen 7 bin Sovyet askerinin anısına 1949’da inşa edilen anıt, her yıl olduğu gibi yüzlerce insan tarafından ziyaret edildi. Pek çok farklı ülkeden gelen insanlar, anıtın önüne karanfiller bırakarak minnet gösterisinde bulundular.

Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü de Treptow'daki anıtı ziyaret ederek, Sovyet Sosyalist Cumhutiyetleri Birliği'nin anısına sahip çıktığını hatırlattı.

KURTARICI ASKER ANITI

Treptow’daki Sovyet Savaş Anıtı, veya diğer ismiyle Kurtarıcı Asker Anıtı, Berlin Kuşatması sırasında ölen 80 bin Sovyet askerinin 7 bini anısına Sovyet mimar Yakov Belopolsky tarafından tasarlandı.

Tiergarten ve Pankow semtlerindeki anıtlar ile birlikte, Treptow’daki Sovyet Savaş Anıtı, Berlin’deki 3 Sovyet anıtından birisiydi.

Alman Demokratik Cumhuriyeti sınırlarında kalan bu anıt, diğer ikisinin Batı Almanya sınırları içerisinde kalması sebebiyle uzun yıllar merkezi Zafer Günü kutlamalarının yapıldığı yer olarak hizmet etti.