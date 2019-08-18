Belçika'da türban yasağı

Belçika'nın Flaman bölgesinde olası hükümette yer alacak partiler, okullarda öğretmen ve öğrenciler için dini sembolleri içeren giysilerin yasaklanması konusunda anlaştı.

Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA), Hıristiyan Demokrat Parti CD -V) ve Flaman Liberal Demokrat Partisi (Open VLD), yeni hükümette uzlaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eski Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon öncülüğünde yürütülen koalisyon görüşmelerinde, üzerinde ilk uzlaşılan konulardan biri, okullarda türban yasağı oldu.

Koalisyon protokolünde, öğretmen ve öğrenciler için dini tarafsızlık getirilecek" ifadesine yer verildi.

Mutabakat uyarınca, yeni hükümet tarafından okullarda türban, kipa gibi dini simgelerin kullanımı resmen yasaklanacak.