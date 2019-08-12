Barzani: Kürt kanı Kürt eliyle dökülmesin diye çalışıyoruz

Eski Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 'bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz, bunun için çalışıyoruz' dedi ve Ankara ve Tahran'a IKBY çevresinde bombardıman yapmak için bahane verilmemesi gerektiğini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani Erbil'de bazı açıklamalarda bulundu.

K24 haber sitesinde yayımlanan habere göre Mesut Barzani, bugün Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Balakayeti bölgesinin önde gelenleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Barzani, bölgede yaşanan gelişmelere değindi.

“Bir kez daha Kürt kanının, Kürt'ün eliyle dökülmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için çalışıyoruz” diyen Barzani, sınır bölgelerinde yaşanan "güvenlik sorunlarından" duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve "ancak Bölge’nin durumu da göz önünde bulundurulmalı. Halkın tek umudu burası. Bu umut da tükenirse her şey biter" diye konuştu.

IKBY sınır bölgelerinde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen bombardımanlardan rahatsızlığını dillendiren Barzani, “Ankara ve Tahran’ın bombardıman yapmaları için bahane ellerine verilmeseydi, söz konusu saldırlarda olmayacaktı” diyerek, saldırıların tekrarlanmaması ve bölge halkının bedel ödememesi için çözüm bulunması gerektiğini savundu.