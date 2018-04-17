BAE Yemen'de kullanmak üzere 8 bin Ugandalı paralı asker tutacak

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen işgalinde kullanmak üzere 8 bin Ugandalı paralı asker tutacak.

Yemen'e askeri müdahalenin parçası olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, işgal gücü olarak kullanmak üzere 8 bin Ugandalı paralı asker tutacağı açıklandı.

Arabi21'in haberine göre Abu Dabi veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zaid en-Nahyan, Uganda'ya bu sebeple gezi gerçekleştirmeyi planlıyor.

BAE, şimdiye kadar Yemen'de paralı asker olarak Cancavidleri ve Sudanlıları kullanıyordu. Ancak Sudan'ın güçlerini bölgeden çekebileceğinin gündeme gelmesi üzerine BAE yönetimi alternatif aramaya başladı.

Uganda'nın çok sayıda paralı askere ev sahipliği yaptığı biliniyor.