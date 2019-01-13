BAE, Bahreyn ve Umman Suriye seferlerini yeniden başlatıyor

Suriye yönetimiyle ilişkileri normalleştirme yoluna giden Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman, Suriye'ye seferleri tekrar başlatma kararı aldı.

Suriye ile diğer bölge ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler yeniden kurulmaya başlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn Suriye'ye uçuşları tekrar başlatma kararı aldı.

SANA'nın haberine göre Umman'dan Şam'a gelen heyet, uçuşların yeniden başlaması için teknik koşulları ele aldı.

Bahreyn ve BAE havayollarının da uçuşları yeniden başlatmak için başvuruda bulunduğu ve görüşme yaptığı aktarılıyor.

BAE'nin Şam'daki büyükelçiliği Aralık ayında yeniden açılmıştı. Bahreyn, Kuveyt ve diğer bölge ülkelerinin de yakın zaman içerisinde büyükelçiliklerini tekrar açmaları bekleniyor.