Azerbaycan: Bir Ermeni asker esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sınırda çatışma yaşandığını, Ermenistan Ordusu'ndan bir askerin çatışma sırasında esir aldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sınırda çatışma yaşandığını, Ermenistan Ordusu'ndan bir askerin çatışma sırasında esir aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ermenistan sınırında yer alan Qazah bölgesinde Azerbaycan mevzilerini geçmeye çalışan Ermeni keşif ve sabotaj birliği ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Ermeni Ordusu'nun kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan Ordusu'nun ise kayıp vermediği söylendi. Ermeni keşif birliğinden Karen Kazaryan isimli askerin ise esir alındığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır bölgelerinde son aylarda gerginlik yüksek seyrediyor.

