Avrupa örgüt bağlantısı araştırıyor

Avrupa ülkelerinin Christchurch cami saldırganının Avrupa'daki aşırı sağcı gruplarla bağlantısının olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Avrupalı yetkililerin kıtadaki aşırı sağcı grupların Brenton Tarrant'la bağlantısı olup olmadığını araştırdığı öne sürüldü. 28 yaşındaki Tarrant Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlediği saldırılar sonucu 50 kişinin katledilmesinin sorumlusu olmuştu.

TELESUR'un haberinde Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın resmi araştırmalara başladığı belirtilirken Tarrant'ın Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da Türkiye, Fransa, Pakistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği hatırlatılıyor.

Saldırganın yayımladığı manifestoda, göçle ilgili görüşlerinin Doğu Avrupa'yı ziyareti sırasında köklü bir biçimde değişiklik geçirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar Tarrant'ın aşırı sağcı "identitarian" hareketinden etkilendiğine inanıyor. "Hareket" Avrupa kültürünün Avrupalı-olmayan bir kültür tarafından yok edilme sürecinde olduğunu savunuyor.