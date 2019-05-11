Avrupa Komisyonu Üyesi: YSK'nin gerekçeleri güldürü gibi

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, YSK'nin seçim yenileme kararınn gerekçelerini 'güldürü' olarak gördüğünü ifade etti.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, YSK'nin seçim yenileme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Avrupa Komisyonu üyesi, YSK'nin sunduğu gerekçelerin "güldürü" olduğunu söyledi.

Açıklamasında, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığım ortak açıklamada sorumlu kurumların bu tarz kapsamlı kararlar için gerekçeler ortaya sürmeleri gerektiğini vurguladım" diyen Hahn, Türkiye'de seçimlere katılımın yüksek olduğunu dile getirdi.

Hahn açıklamasının devamında, "Ülkenin güneydoğusunda olduğu gibi seçilmiş belediye başkanlarının seçime katılmalarına sonradan izin verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye’de vatandaşların seçime yüksek katılımla demokratik olgunluklarını kanıtlamaları göz önünde tutulduğunda bu daha da vahim" ifadesini kullandı.