Avrupa Birliği İran'la petrol ticaretinde doları bırakacak

Avrupa Birliği'nin İran'la petrol ticaretinde dolar yerine avro kullanmaya başlayacağı söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmasından çekilme kararı almış, Avrupa ülkeleri bu karara tepki göstererek anlaşmanın devamından yana olduklarını durmuştu.

Avrupa Birliği'nin İran'la petrol ticaretinde dolar kullanmayı bırakarak avro kullanmaya başlayacağı iddia edildi.

İran Avrupa'ya günde 450 bin varil ham petrol satıyor. İran'ın petrol üretimi 2016 Ocak ayında yaptırımların kalkmasından beri günde bir milyon varil artış göstermişti.

ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere yaptırımlara hazırlandığı belirtilirken, AB'nin buna önlem olarak ticarette doları bırakmayı planladığı kaydediliyor.

AB ile İran arasında anlaşmanın devamının sağlanmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.