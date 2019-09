Avante festivali sona erdi

Portekiz Komünist Partisi tarafından her yıl düzenlenen Avante festivali, başkent Lizbon yakınlarındaki festival alanında düzenlendi. Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Jeronimo de Sousa'nın da konuşma yaptığı festivale binlerce kişi katıldı.

Portekiz Komünist Partisi tarafından her yıl düzenlenen Avante festivali, uzun zamandır olduğu gibi bu yıl da Eylül ayının ilk hafta sonunda, başkent Lizbon yakınlarındaki festival alanında düzenlendi.

6 Eylül Cuma günü başlayıp 8 Eylül Pazar günü sona eren festivalde çok sayıda siyasal ve kültürel etkinlik yapıldı. Festivalin kapanışında, büyük sahnenin önünde bir araya gelen binlerce kişiye, Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Jeronimo de Sousa hitap etti. Festivale katılan yabancı partiler arasında Türkiye Komünist Partisi de yer aldı.

Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından faşist yönetime son veren 1974 Karanfil Devrimi’nden iki yıl sonra hayata geçirilen Avante Festivali yalnızca Portekizli komünistler için değil, Avrupa ve dünya ilerici hareketi açısından da bir buluşma noktası olarak büyük bir önem taşıyor. Bu yıl 43.’sü düzenlenen festivalin tarihçesine baktığımızda, ilk kez 1976’da şu an Lizbon Kongre Merkezi (CCL) olarak kullanılan eski fuar alanında (FIL) gerçekleştirildiğini görüyoruz. 1990’da, Lizbon’un karşı kıyısındaki Quinta da Atalaia isimli uçsuz bucaksız çiftlik alanının, üye ve sempatizanların bağışları sonucunda parti tarafından satın alınmasıyla sabit bir mekana kavuşan festival, o tarihe dek Lizbon bölgesinde farklı yerlerde düzenlendi. Quinta da Atalaia’nın satın alınmasıyla çözüme kavuşan, mekân ayarlamakta partiye çıkarılan güçlükler nedeniyle festivalin organize edilemediği 1987 yılı dışında büyük bir coşku ile kutlanan etkinlik, her sene parti üyesi ve dostları ile sınırlı olmayan on binlerce kişiden meydana gelen bir kitleyi ağırlamakta.

Avante Festivali’nin, Fransız Komünist Partisi’nin düzenlediği Humanité ve İtalyan Komünist Partisi’nin organize ettiği Unita etkinliklerinden esinlenerek hayata geçirildiği bir sır değil. Ancak bu iki festivalin akıbeti göz önüne alındığında, Avante Festivali’nin komünistler açısından değeri şüphesiz bir kat daha artmaktadır. Her yaz, binlerce kişinin aylarca süren gönüllü çalışması ile kurulan festival alanı, Eylül ayının ilk hafta sonunda büyük bir siyasi ve kültürel etkinlik olarak ülke tarihinde yerini alıyor.

Festival boyunca, Portekiz’in her bir bölgesinden gelen PCP örgütlerinin kurduğu standlarda çeşitli yerel ürünlere ulaşılabileceği gibi uluslararası alanda da dünyanın dört bir yanından katılan siyasi partilerin standlarında canlı siyasi tartışmalara katılmak mümkün oluyor. Üç gün boyunca aralıksız gerçekleşen panel, konser, film gösterimi, tiyatro oyunu sahnelenmesi gibi etkinliklerde festival katılımcıları hem kendilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de keyifli bir hafta sonu geçiriyorlar. Festivale Türkiye’den katılan tek örgüt olan Türkiye Komünist Partisi (TKP), hem hafta sonu boyunca kendi standını ziyaret eden festival katılımcılarıyla etkileşim kurma fırsatı yakalıyor, hem de festivale katılan diğer komünist partiler ile ikili görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Burjuva medyasının hiç aksatmadan her yıl festivale karşı karalama kampanyasına girişmesine karşın, festival halk arasındaki yüksek saygınlığını koruyor.