Arjantin'de halk, 'kemer sıkma' politikalarına karşı ayakta!

Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin uyguladığı 'kemer sıkma' politikalarına karşı protesto gösterileri düzenledi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi, devlet baskısı ve hükümetin uyguladığı "kemer sıkma" politikalarına karşı eylemler düzenledi.

TeleSUR'da yer alan habere göre, kitlesel gösteri, sayısı 300'ü bulan insan hakları, toplum, siyaset ve emek örgütlerinin oluşturduğu "Memory, Truth and Justice Encounter" (Hafıza, Hakikat ve Adalet Karşılaşması) tarafından organize edildi.

Örgütün, 1976-1983 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri diktatörlüğe karşı eylemler düzenlemek üzere kurulduğu ancak son zamanlarda insan hakları ihlallerindeki artışa karşı daha aktif hale geldiği belirtildi.

Örgütün talepleri arasında İşçi Partisi'nden Cesar Arakaki'nin ve 14-18 Aralık arasında Arjantin'in sağcı devlet başkanı Mauricio Macri'nin uyguladığı emeklilik maaşı reformuna karşı düzenlenen protestoda gözaltına alınanların serbest bırakılması olduğu ifade edildi.

Eylemcilerin ayrıca, aktivist Santiago Maldonado ve Rafael Nahuel'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili adalet istediği de ifade edildi.