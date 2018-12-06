Araştırmaya göre Yunanistan Avrupa'nın en dindar ülkeleri arasında

Pew Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, Yunanistan Avrupa'nın en dindar dördüncü ülkesi oldu.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, Yunanistan Avrupa'nın en dindar dördüncü ülkesi oldu.

Genel değerlendirmede Romanya, Ermenistan ve Gürcistan'ın gerisinde kalan Yunanistan, "Dinin yaşamımda çok önemli bir yeri var" diyen yurttaş sayısında yüzde 55 ile birinci sıraya oturdu.

Yunanistan, tanrının varlığına mutlak kesinlikle inanan oranında yüzde 59 ile beşinciliğe yerleşirken, dinsel törenlere katılım oranında yüzde 38 ile altıncı Avrupa ülkesi oldu.

Yunanistan'ın Avrupa'nın en dindar ülkelerinden biri haline gelmesinde ekonomik krizin ve toplumda yarattığı çaresizlik hissinin etkili olduğu düşünülüyor.

Pew'in "Avrupa ülkeleri dinsel bağlılık konusunda nasıl farklılıklar gösteriyor?" başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, en az dindar olan Avrupa ülkeleri ise Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Estonya.