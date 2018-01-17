'Apple'a çalışan işçilerin yüzde 90'ı hastanelik oluyor'

Apple fabrikalarında çalışan işçilere dair yayımlanan rapor, kötü çalışma koşullarını, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve çevre kirliliğini ortaya koydu.
China Labour Watch tarafından yayımlanan raporda, Suçian ve Ciangsu'daki fabrikalarda yaşananlar aktarılıyor. Fabrikalarda çalışma koşulları sebebiyle işçilerin yüzde 90'ının hastaneye götürülmek zorunda kaldığı aktarılıyor.
Apple işçileri sülfür ve fosfor temasına maruz kalırken, işçilere yasalara göre verilmesi gereken fazla mesai ücretlerinin yasal sınırının yarısı kadarının ödendiği kaydediliyor.
CLW yetkilisi Li Çiang, "Apple Çin yasalarına uyduğunu söylüyor ancak gerçekte bir kaç yasayı seçerek onlara uyuyorlar" diyerek, şirketin yasal sınırlar içinde kalmadığını belirtiyor.
Raporda fabrikanın işçilerin sağlığının yanı sıra, bölgede de çevreye zarar verdiği ve kirlilik yarattığı bildiriliyor.