Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları 'serbest dolaşamayacak'

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.

BBC'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere, AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılırsa AB vatandaşlarına ülkede yaşama ve çalışma imkanı veren 'serbest dolaşım' hakkı sona erecek.

İngiltere'nin, Avustralya'daki gibi ihtiyaç duyulan becerilerin puanlanacağı bir sisteme göre göçmen alımı yapacağı tahmin ediliyor.

İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilen, eski Başbakan Theresa May'in AB ile mutabık kaldığı anlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten çıkışının ardından iki yıllık geçiş süreci boyunca serbest dolaşımın devam etmesi öngörülüyordu.