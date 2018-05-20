Anadolu Ajansı: Fransız askerleri YPG'ye destek veriyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında YPG kontrolündeki bölgeye 6 topçu bataryası kurdu.
AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fransız askerleri, Suriye'de Deyrezzor'un Irak sınırındaki Baguz köyünün kuzeyine 6 topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.
Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını yazmıştı.
Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor.