Amazon'un CEO'sundan regülasyonlara destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amazon'a yönelik eleştirilerinin ardından Amazon’un CEO’su Bezos, şirkete dönük regülasyonlara destek verdiğini açıkladı.

Amazon şirketinin CEO'su Jeff Bezos, Berlin’de Alman medya şirketi Axel Springer’in verdiği ödülü alırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulan sorulardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon’a yönelik eleştirilerine firmanın nasıl yaklaştığıydı.

Bütün büyük firmaların denetlenmesi gerektiğini söyleyen Bezos, durumun “kişisel” algılanmaması gerektiğini belirterek “Regülasyonları koyanlara yardım etmek ve onları eğitmek topluma karşı görevimizdir. Bize verilen her düzenlemeye uygun çalışacağız. Bu kurallara uymanın yanı sıra müşterilerimizi tatmin etmenin de yeni yollarını bulacağız” dedi.

Trump, Amazon’un yeteri kadar vergi ödemediğini ve rekabet kurallarına uymadığını iddia ederek firmaya yönelik regülasyonların yakın takipçisi olacağını belirtmişti.

“Batı dünyasında, özellikle demokrasilerde yaşayan insanlar olarak biz büyük firmalarla iç içeyiz. Bu o firmaların kötülük peşinde olduğu anlamına gelmez” diyen Bezos, bu konuşmayı yaparken Amazon’da çalışma koşullarının kötü olması ve işçilerin gördükleri aşağılayıcı muameleler yüzünden yüzlerce işçi binanın kapısında Bezos’u protesto etmekteydi.

“İşçilerle bizim aramızda sendika gibi bir arabulucuya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” diyen Bezos, “Firmamızdaki çalışma koşullarıyla ve çalışanlarımıza verdiğimiz maaşlarla gurur duyuyorum” sözlerini eklemeyi de unutmadı.

MUSK’A ÖZENDİ

Bezos 100 milyar dolar varlığıyla dünyanın en zengini sayılmakta. Yaptığı açıklamada, her sene Amazon’un hisselerinden 1 milyar doları kenara ayırdığını ve bu parayla gene kendine ait Blue Origin roket firmasını beslediğini söyledi. Blue Origin’le bu sene sonunda içinde insanların olduğu bir turizm aracını test etmeyi umduğunu söylerken akıllara medyanın şişirdiği Elon Musk geldi. Musk da Bezos’a benzer olarak çalışanlarına kötü muamelesi ve firmasındaki kötü çalışma koşullarının yanı sıra vasıfsız çılgın projeleriyle biliniyor.

BEZOS'UN 'BAĞIMSIZ GAZETESİ'

Bezos’un sahibi olduğu Washington Post (WP) hakkında Trump geçtiğimiz günlerde “baş lobici” sözlerini sarfetmişti. Bu konuya ilişkin Bezos, WP’nin yaptığı işin özellikle regülasyonlar konusunda çok önemli olduğunu vurgularken kendisinin gazeteye müdahale etmediğini “Yapmak istemiyorum. O zaman kötü hissederim, kirlenmiş hissederim” sözleriyle belirtti.

Facebook skandalı hakkındaki sorularaysa cevap olarak Bezos, Amazon’un güvenliğe çok önem verdiğini ve müşterilerinin zeki olduğunu söyledi.