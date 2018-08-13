Almanya: Türkiye’nin istikrarı bizim çıkarımıza

Almanya Hükümet Sözcüsü yaptığı açıkamada Türkiye ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirtti ve Türkiye’deki durumu yakından izlediklerini söyledi.

Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin yorum yapan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrarlı olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan Seibert, Türkiye’yi çok yakından izlediklerinin altını çizdi.

Seibert, Türkiye’deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini ifade etti.

MALİYE BAKANLIĞI: ‘DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIZ’

Konuya ilişkin Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de kendisine yöneltilen, Türkiye’deki gelişmelerle ilgili olarak bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna, bu konuda bir bilgisi olmadığı cevabını verdi. Türkiye’nin para birimi ve mali istikrarına ilişkin konuların ilgili kurumlar tarafından izlendiğini belirten Schwamberger, bu konuda da Almanya Maliye Bakanlığı’nın bir değerlendirme yapmayacağını açıkladı.