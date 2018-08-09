Almanya savunma sektöründe yabancı yatırımlara denetimleri artıracak

Almanya'nın savunma sektöründeki yabancı yatırımlara denetimini artıracağı belirtiliyor.

Almanya hükümeti, savunma ve güvenlik teknolojilerinde özelleşen şirketlere yapılan yabancı yatırımları incelemeye alacak.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre konuyla ilgili yeni kurallar tasarlanıyor.

Çin'in Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki teknoloji şirketlerini satın alması Avrupa'da tartışma yaratırken, AB ülkeleri Çin'in "liberal piyasa kurallarından istifade ederek rekabet açığını kapattığını" savunuyor.

Almanya yönetim, yabancıların Alman şirketleri satın almasına engel olabilecek veto yetkisi istiyor. Veto yetkisiyle birlikte Çin'in güvenlik şirketlerini satın alması zorlaşacak.

Çin'in yüksek teknolojiye yatırımlarını artırdığı ve bu konuda çalışan şirketleri satın alarak teknoloji transferi gerçekleştirdiği biliniyor.