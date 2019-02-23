Alman siyasetçiden Doğu Avrupa’yla ortak füze sistemi önerisi

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi’nin grup başkanı ve Almanya'da Hıristiyan Sosyal Birlik liderlerinden Manfred Weber, geçen hafta yapılan Münih Güvenlik Konferansı’nda Almanya’nın Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte ortak füze savunma sistemi geliştirme önerisinde bulundu.

Spiegel’de yayımlanan Avrupa ve NATO’nun geleceğine dair bir makalede, geçen hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi’nin grup başkanı ve Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderlerinden Manfred Weber’in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ortak füze savunma sistemi geliştirme önerisinde bulunduğu belirtildi.

Makaleye göre, ABD’nin NATO’ya bağlılığının belirsizlik gösterdiği ve INF Anlaşmasının askıya alındığı bir dönemde Alman siyasetçiden gelen bu açıklama “Doğu ve Orta Avrupalılara Avrupa’nın geri kalanının kendilerini korumak konusunda ciddi olduğunu gösterdi".

Weber 16 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı’ndaki oturumda yaptığı konuşmada Avrupa’nın ortak bir savunma altyapısı geliştirmesi önerisinde bulunarak, güvenlik ve savunmanın “Avrupa’nın bütünleşmesi için gelecek on yılın en önemli meselesi olduğu”nu öne sürmüştü. Weber “Düşünün eğer Avrupa Birliği için bir füze savunma sistemi inşa edebilirsek bu gerçek bir Avrupa savunma birliğine doğru bir adım olacaktır” demişti.