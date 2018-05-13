Alman bakan: Almanya şirketleri ABD'nin İran yaptırımlarından koruyamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'da iş yapan Alman şirketleri ABD yaptırımlarından koruyamayacaklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeniden getirdiği yaptırımlara dair konuştu.

Maas, "şirketleri ABD yaptırımlarının risklerinden koruyabilecek basit bir çözüm düşünemiyorum" diyerek, İran'da iş yapan Alman şirketlerini ABD yaptırımlarından koruyamayacaklarını belirtti.

Maas, "Avrupalılarla, İran'la ve diğer imzacılarla İran'la ticaretin sürmesinin nasıl mümkün olabileceğine dair görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlara göre İran'da iş yapan yabancı şirketler, ABD cezalarına tabi olacak.