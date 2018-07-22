Afganistan'da Cumhurbaşkanı yardımcısına suikast girişimi

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un Ankara ziyareti sonrasında Afganistan'a döndüğü esnada suikast girişimine uğradığı öğrenildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre, bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dönüyordu.

Dostum, bir siyasi rakibine işkence ve cinsel saldırı yapılması emri verdiğine yönelik iddiaların ABD dahil birçok müttefik ülkeden tepki çekmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.

MAYISTAN BERİ TÜRKİYE'DE

Özbek asıllı Raşid Dostum'un mayıstan bu yana Türkiye'de tedavi gördüğü belirtiliyor.