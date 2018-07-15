Afganistan'da 6 ayda 1692 sivil ölümü

Afganistan'da yılın ilk 6 ayında yaşanan saldırılarda ölen sivillerin sayısı 1692 olarak açıklandı.

Afganistan'da bombalı saldırılar ve askeri olaylarda ölen sivillerin sayısı yılın ilk 6 ayında 1692 olarak açıklandı.

Birleşmiş Milletler açıklamasına göre bu sayı 2009 yılından beri en yüksek seviye durumunda.

Taliban ve IŞİD ülkenin çeşitli yerlerinde saldırıları artırırken, ABD'nin kimi saldırılarında da yüksek sivil ölümleri yaşandığı biliniyor.

Aynı sürede yaralananların sayısı 3 bin 430 olarak veriliyor. Artışın Taliban ile hükümet güçleri arasında yapılan bir aylık ateşkese rağmen yaşanması dikkat çekiyor.

NATO Zirvesi'nde Afganistan konusu da ele almış, ABD yönetimi strateji değiştirme ihtiyacı olduğunu söylemişti.