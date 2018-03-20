Af Örgütü: Nijerya ordusu çocukların kaçırılmasına göz yumdu

Uluslararası Af Örgütü, dün yayınladığı açıklamayla Nijerya ordusunu Boko Haram110 çocuğu kaçırmadan önce terör örgütü hakkında verilen istihbaratları göz ardı etmekle suçladı.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Dapchi kasabasında 19 Şubat günü, aralarında 10 yaşından küçüklerin de olduğu 110 çocuk IŞİD bağlantılı Boko Haram tarafından kaçırılmıştı.

Örgüt, 2014 yılında düzenlediği bir diğer saldırıda da 200 çocuğu kaçırmış ve olay uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Dapchi kasabasından çocukların kaçırılmasını “felaket” olarak nitelerken çocukların serbest bırakılması için şiddet yoluna değil diyaloga başvuracaklarını söylemişti.

Şark'ul Avsat'ta yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan açıklamada ise tıpkı 2014 yılında yaşanan kaçırma olayı gibi 19 Şubat’ta yaşanan olay öncesinde de Nijerya ordusuna terör gruplarının faaliyetleri hakkında bilgi verildiği ancak ordunun bu bilgileri göz ardı ettiği ifade edildi. Nijerya hükümeti, çocukların kaçırılmasından birkaç saat sonra olayı yalanlamıştı.

Konuya dair açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Osai Ojigho, 2014 yılında yaşanan olaydan ders çıkarılmadığını ifade ederek güvenlik boşluklarının telafi edilmesi çağrısı yaptı.

Ojigho, “Hükümetin bu olaydaki başarısızlığı soruşturularak kamuoyuna ilan edilmelidir. Soruşturmanın başarısızlığın sebebine yoğunlaşması büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Ojigho açıklamasının devamında Nijerya ordusuna, “Neden bölgeye yeterli sayıda asker göndermediniz? Askerleri neden bölgeden çektiniz? Nijerya’nın kuzeyindeki okulların korunması için ne tür önlemler alıyorsunuz? Yeni bir kaçırma olayı yaşanmasının engellenmesi için ne tür tedbirler alınabilir?” sorularını yöneltti.

Nijerya ordu yetkilileri ise olay hakkında bilgi almak için kendilerine ulaşan AFP muhabirine herhangi bir bilgi vermedi.