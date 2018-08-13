ABD'nin güdümlü füze gemisi Karadeniz'e girdi

AKP kurmaylarının ABD'ye kafa tutan açıklamalar yaptığı saatlerde, ABD Donanması'na bağlı USS Carney adlı güdümlü füze destroyeri 'deniz güvenliği operasyonları' için Karadeniz'e giriş yaptı.

AKP kurmaylarının ABD'ye kafa tutan açıklamalar yaptığı saatlerde, ABD Donanması'na bağlı USS Carney adlı güdümlü füze destroyeri 'deniz güvenliği operasyonları' için Karadeniz'e giriş yaptı.

USS Carney'in komutanı Tyson Young, dün bir açıklama yayınlayarak, "Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Carney (DDG 64), deniz güvenliği operasyonları yürütmek ve bölgedeki müttefikler ve partnerlerle ortak hareket edebilirliği ve yeterliliği güçlendirmek için, 12 Ağustos'ta Karadeniz'e giriş yaptı" bildiriminde bulundu.

USS Carney, daha önce de Ocak ayında Karadeniz'e girmiş ve Ukrayna Donanması'yla ortak tatbikata katılmıştı.