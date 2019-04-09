ABD'li senatörler: Ya S-400 ya F-35, ikisi birden olmaz

ABD'li 4 senatör, New York Times'a yazdığı makalede, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ya da F-35'lerden birini seçmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Senatosu'ndan 4 isim New York Times'a ortak bir makale yazdı. Makalede Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle F-35 savaş uçağına aynı anda sahip olamayacağının, ikisinden birini seçmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Türkiye'nin F-35 yeni nesil savaş uçağını düşürecek şekilde tasarlanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması halinde, yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün olan her türlü yaptırımın uygulanacağının yazıldığı makalede, senatörler, Türkiye'nin yılsonuna kadar ya F-35 yeni nesil savaş uçağına ya da Rus yapımı S-400 karadan havaya füze savunma sisteminden birine sahip olmuş olacağı ancak her ikisine birden aynı anda sahip olamayacağını belirttiler.

Makaleyi yazan senatörler; Cumhuriyetçi Parti'den Oklahoma Senatörü Jim Inhofe, Demokrat Parti'den Rhode Island Senatörü Jack Reed, Cumhuriyetçi Parti'den Idaho Senatörü Jim Risch ve Demokrat Parti'den New Jersey Senatörü Bob Menendez.

ABD Senatosu'nun dış ilişkiler ve savunma alanında önemli rol oynayan dört üyesi, yazdıkları makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tercihin "Türkiye'nin dünyadaki yeri, ABD ile ilişkileri ve NATO'daki konumu açısından çok derin sonuçlar" ortaya çıkartacağını ifade ederek öne çıkan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin S-400 alması, NATO kapsamında verdiği taahhütleri ihlal edecek ve müttefikleriyle birlikte operasyon yapma kabiliyetini azaltacak."

"Radar sisteminin Rus ordusuna F-35'in nasıl çalıştığını anlama olanağı tanımasından dolayı S-400'ün satın alınması kabul edilemez bir risktir. Bu tehdit, Pentagon'u geçen hafta içerisinde Türkiye'nin F-35'leriyle ilgili bazı faaliyetlerini askıya almaya zorladı."

"Türkiye'nin hava savunma konusunda meşru ihtiyaçları var. 2012 yılından bu yana ABD, S-400'e alternatif olarak Patriot hava savunma sistemlerini öneriyor ancak bu öneri Türkiye tarafından reddedildi."

"Türkiye'ye S-400'ün Temmuz ayında, F-35'lerin ise Kasım ayında teslim edilmesi planlanıyor ve bu nedenle de artık Sayın Erdoğan'ın bir tercih yapması gerekiyor. Umudumuz, S-400'den vazgeçip Türkiye'yi havadan Patriot sistemi ile koruması ve F-35 anlaşmasını kurtarması."

"Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi bu yönde olmaz ve S-400'lerin teslimatını kabul ederse, Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında ABD hukuku çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır."

"Bu yaptırımlar Türkiye'nin ekonomisine ağır hasar vereceği gibi uluslararası piyasaları da olumsuz etkileyecek, doğrudan yabancı yatırımları kaçıracak ve Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayine zarar verecektir."

"Dahası, hiçbir F-35 uçağı Türkiye'nin topraklarına ulaşmayacaktır ve Türkiye'nin parça üretimi, tamirat ve bakım hizmeti gibi F-35 programına katılımı da durdurularak, programın üretim ve arz zincirinden Türk şirketleri çıkartılacaktır."

"Bunun olması için her türlü yasal adım atmaya kararlıyız. Türkiye, F-35 programının önemli bir ortağıdır ancak yeri doldurulamaz değildir."

"Türkiye'nin Rusya ile Suriye, enerji, tarım, turizm ve daha birçok alanda ihtiyaçlara dayanan bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'den vazgeçerse, Sayın Putin de bu alanlardan birinde karşılık verebilir."

"Böylesine tatsız bir durum olması halinde bu fırtına dinene kadar Türkiye'ye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."