ABD'li milyarder patron Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder patron Jeffrey Epstein, cinsel amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, cinsel amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Epstein, New York'ta tutuklandı ve pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacak.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Milyarder iş adamı, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken tutuklandı.

Jeffrey Epstein'in avukatı son iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin iddiaları içeriyor.

13 AY HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.