ABD'li Demokratlar öne çıkaracak isim bulmakta zorlanıyor

ABD'li Demokratların öne çıkartabilecekleri bir isim bulmakta zorlandıkları, bu sebeple eski ABD Başkanı Barack Obama'dan tavsiye istedikleri belirtiliyor.

ABD'li Demokrat Parti'nin bir süredir partiye önderlik edecek bir figür bulmakta zorlandığı aktarılıyor. Partinin olası 2020 ABD Başkanlık Seçimi ve parti stratejisi konusunda eski ABD Başkanı Barack Obama'ya danıştığı belirtiliyor.

Obama, başkanlık görevi bittikten sonra kenara çekileceğini söylemişti, ancak Demokratların Obama dışında bir isim bulmakta zorlandıkları kaydediliyor.

Politico'nun haberine göre bir Demokrat Parti stratejisti kullanabilecekleri kimse olmamasından şikayet ederek, "Bill Clinton zehirli, Carter çok yaşlı ve etrafta başka hiç kimse yok" diyor.

Partiden bir Obama yanlısı, Obama'nın "Uzun süredir çok sessiz olduğunu" söyleyerek, Obama'nın partiye seçimlerde ve diğer çalışmalarda hiç yardımcı olmadığından şikayet ediyor.

Clinton ailesinin çöküşü ve Obama'nın kaybolmasıyla birlikte Demokratların partinin sesi olacak bir isim bulmakta zorlandıkları, destek bulan bir isim olan Bernie Sanders'ın ise "Demokrat olmaması" sebebiyle kullanılamadığı söyleniyor.

Demokrat Parti'nin alternatif bulamama sorunu sürdükçe partiden daha fazla ismin eski ABD Başkanı'ndan merkezi bir rol oynamasını talep ettiği bildiriliyor.