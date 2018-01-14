ABD'den kritik YPG açıklaması

IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklandı.
Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.
Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği "Sınır Güvenlik Gücü" nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.
ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.