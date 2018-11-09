ABD'den İran'a tehdit: Halkınız yemek yiyebilsin istiyorsanız karar verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı tehdit ederek, 'halk yemek yiyebilsin istiyorlarsa yönetimin bir karar vermesi lazım' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik tehditte bulundu. Pompeo, "Halk yemek yiyebilsin istiyorlarsa yönetimin bir karar vermesi lazım" diye konuştu.

BBC'nin Farsça servisinde çalışan Hadi Nili, Pompeo'ya yaptırımların istenen etkiyi yaratmaması durumunda ne olacağını sordu.

Soruyu yanıtlamaktan kaçınan Pompeo, İran'ın "istikrarsızlaştırıcı etkisini kısıtlamanın kendisinin çıkarına olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların sonuç vermemesi durumunda, yeni yaptırımlara başvurabileceklerini açıklamıştı.

'SUUDİ VE RUS PETROLÜ TRUMP'A YARIYOR'

Öte yandan İran'dan yapılan açıklamalarda, ülkenin yaptırım altında olması sebebiyle Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini azaltması gerektiği söyleniyor.

İran'ın OPEC yetkilisi Hüseyin Kazımpur Ardebili, Suudi ve Rus petrol üretiminin "Trump'a yaramakta olduğunu" belirtti.

İranlı yetkili, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrolün varil fiyatını bir ayda 15 dolar düşürdüğü ve ABD'nin güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.