ABD’den Çin ve Rusya şirketlerine ‘Kore’ yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne 'yasa dışı sevkıyatları' kolaylaştırdığı gerekçesiyle Rusya ve Çin merkezli bazı şirketlere ve bir şirket yöneticisine yaptırımlar getirdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle ticaret yapan Çin ve Rusya merkezli üç şirkete ABD tarafından “Kuzey Kore’nin yasadışı sevkıyatlarını kolaylaştırdığı” gerekçesiyle yaptırımlar geldi.

Yaptırım uygulananlarsa Çinli bir lojistik şirketi olan Dalian Sun Moon Star, bu şirketin Singapur'daki yan kuruluşu SINSMS ve Rusya merkezli Profinet şirketi ile bu şirketin genel müdürü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlara dair yaptığı açıklamada “Hazine, Kuzey Kore’deki mevcut yaptırımları uygulamaya devam edecek. Yasadışı sevkıyatları kolaylaştıran ve gelir akışı sağlayacak şirketleri, limanları ve gemileri engellemek için harekete geçecek” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sözkonusu şirketlerin "ABD ve BM kurallarını ihlal ederek alkol, tütün ve sigara gibi maddeleri Kuzey Kore’ye göndermek için sahte nakliye belgelerini kullandığı" iddia edildi.

ABD’nin gerekçesine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, “yasadışı” sigara ticaretinden yılda bir milyar dolardan fazla gelir elde ediyor.