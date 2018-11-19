ABD'de Florida ara seçim sonuçları değişti

ABD ara seçimlerinde sonuçların başa baş çıktığı Florida eyaletinde yeniden yapılan sayımın ardından 2001 yılından bu yana Senato'da eyaleti temsil eden Demokrat Parti adayı Nelson, seçimi Cumhuriyetçi rakibi Florida Valisi Scott'a kaybetti

Florida’da iki dönem valilik yapan Cumhuriyetçi Rick Scott, 6 Kasım’da yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Demokrat rakibiyle arasındaki farkın çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasının ardından Pazar günü Senato’ya girmeye hak kazandı.

Florida eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada eyalet genelinde 8,19 milyon oy kullanıldığı, Scott’ın ise 10 bin 33 oy farkla Senato yarışını kazandığı belirtildi. Scott oyların yüzde 50,05’ini alırken Nelson yüzde 49,93’te kaldı.

Scott'un zaferiyle bir asırdan sonra ilk kez Florida eyaletinin Senato'daki iki sandalyesi de Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.