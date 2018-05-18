ABD'de bir lisede silahlı saldırı: 8 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Yapılan açıklamalara göre, saldırıda en az sekiz kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı aldırı okulun sanat sınıfının olduğu yerde meydana geldi. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, saldırı nedeniyle en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Aynı haberlerde olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump saldırı hakkında Twitter'da "Teksas’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.