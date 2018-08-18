ABD: Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç'te ortak devriye eğitimleri başlıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin üç gün içinde başlayabileceğini söyledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğudan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield, Türkiye-ABD geriliminin Menbiç'e etkisi olmadığını söyledi.
Cumartesi, 18 Ağustos 2018 08:39

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin üç gün içinde başlayabileceğini açıkladı.

Latin Amerika ziyareti sürerken uçakta kendisine eşlik eden Amerikalı gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Mattis, Menbiç konusuna da değindi.

Menbiç civarında koordineli ancak bağımsız devriyelerine devam eden Türk ve Amerikan güçlerinin ne zaman ortak devriye faaliyetine başlayacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, "72 saat içinde diyebilirim. Çok yakında, belki daha da önce" şeklinde yanıt verdi.

'PERSONEL VE EKİPMANLAR TÜRKİYE'DE'

Mattis ayrıca, söz konusu eğitimler için ilgili personelin ve ekipmanların şu anda Türkiye'de olduğunu ifade etti, ancak detaylara girmeyeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı, ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

'TÜRKİYE-ABD KRİZİNİN MENBİÇ'E ETKİSİ YOK'

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğudan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield da Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir toplantıda, Menbiç konusunda açıklamalar yaptı.

Satterfield, Türkiye ile ABD arasındaki son gerilimin Menbiç'teki mutabakata olumsuz yansıyıp yansımadığı hakkındaki bir soruya, "Hiçbir etkisi yok. İlgili tarafların dahil olduğu Menbiç yol haritası süreci, sorunsuz ve oldukça cesaret verici şekilde sürüyor. İkili ilişkilerdeki diğer konuların burada etkisini görmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

  • ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney, önceki gün yaptığı açıklamada, gerekli eğitimler tamamlandığında, Menbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriyelerin başlayacağını belirtmişti.
  • Gedney, "Türk güçleri, Menbiç sınırındaki bağımsız koordineli devriyelerine devam ediyorlar ve bu devriyeler oldukça başarılı geçiyor" demişti.
  • Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.