ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’ye yaptırım çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nden ABD Başkanı Donald Trump’a S-400’lerin ikinci sevkıyatının başladığı Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndan yapılan açıklamada “Başkan Trump, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD yasalarının gerektirdiği şekilde yaptırım uygulamalısınız. Türkiye’nin çıkarlarına en iyi hizmet eden, Kremlin ile değil ABD ile ortaklıktır” denildi.

Komisyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Hurriyet Daily News’un “Türkiye Rusya’dan ikinci S-400 bataryasını teslim alıyor” haberiyle birlikte paylaşıldı.

President Trump, you must sanction Turkey over its purchase of the S-400 air defense system, as required by U.S. law. Turkey’s interests are best served by partnership with the U.S., not the Kremlin.https://t.co/gEk3HF3WpX

