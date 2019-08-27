Erdoğan'dan Putin'e Su-57 sorusu: 'Şimdi uçuyor mu bu?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini incelerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Şimdi uçuyor mu bu? Bunu mu alacağız?' diye sordu. Putin 'İstiyorsanız alabilirsiniz' yanıtını verdi.
Salı, 27 Ağustos 2019 17:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u Putin'le birlikte gezdi. Erdoğan, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini incelerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Şimdi uçuyor mu bu? Bunu mu alacağız" diye sordu.

Putin "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtını verdi ve ekledi: "Uçuyor. Size bugün göstereceğiz."

 