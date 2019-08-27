Erdoğan'dan Putin'e Su-57 sorusu: 'Şimdi uçuyor mu bu?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u Putin'le birlikte gezdi. Erdoğan, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini incelerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Şimdi uçuyor mu bu? Bunu mu alacağız" diye sordu.
Putin "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtını verdi ve ekledi: "Uçuyor. Size bugün göstereceğiz."
Про Су-57 #МАКС2019
Эрдоган: а он летает?
Путин: летает
Эрдоган: а его можно купить?
Путин: Можете купить pic.twitter.com/hEZsRrPE5M
— (@nikhodakov) August 27, 2019