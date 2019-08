Erdoğan, Putin’e dondurma ısmarlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya’da MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı’nı ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte dondurma yedi.

Erdoğan Rusya'nın Vologda kentinde üretilen dondurmaların satıldığı tezgahın önünde Putin’e “Benim paramı da veriyorsun değil mi” diye sordu.



RT’nin haberine göre 210 ruble tutan dondurma ücretini ödeyen Putin, dondurma satıcısına 5 bin ruble uzatarak paranın üstünü “havacılığın gelişimine bir destek” olarak heyetteki Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un almasını istedi. Bu sözler heyette gülüşmelere yol açtı.

‘Will you pay?’ Putin treats Erdogan to ice cream at #MAKS2019 Air Showhttps://t.co/XhIwWzeJZc pic.twitter.com/SkKGGjtCkS

— RT (@RT_com) August 27, 2019