ABD Senatosu'ndan Trump'a 'Kaşıkçı' sorusu

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek Cemal Kaşıkçı olayında ikinci bir soruşturma istedi. Senato, Trump'tan Kaşıkçı olayında Suudi Veliaht Prensi'nin rolünü kesin olarak bildirmesini istiyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek Cemal Kaşıkçı cinayeti için ikinci bir soruşturma talep etti.

Trump, önceki açıklamalarında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı savunmuş, Muhammed bin Selman'ın cinayetle bağı olmadığını iddia etmişti.

ABD istihbaratının konuyla ilgili açıklamalarını da yalanlayan Trump'tan, Veliaht Prens'in rolünü kesin olarak belirlemesi istendi.

'BELKİ YAPMIŞTIR, BELKİ YAPMAMIŞTIR!'

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden haberdar olabileceğini kabul etti.

Trump, "Belki yapmıştır, belki yapmamıştır!" diyerek, CIA'in cinayetin arkasında Muhammed bin Selman olduğu görüşünün "%100 olmadığını" savundu.

ABD Senatosu tarafından yapılan talepte Suudi Veliaht Prensi'nin rolüne yoğunlaşan ikinci bir soruşturma istendi. Talebe 120 gün içinde karşılık verilmesi gerekiyor.

Suudi yetkililer, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunuyor.