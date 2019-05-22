ABD S-400 eğitim merkezini yaptırım listesine aldı

ABD, S-400 hava savunma sistemiyle ilişkili kimi yerleri yaptırım listesine aldı. Listede Türkiye'nin S-400 tedariki kapsamında eğitim aldığı merkez de bulunuyor.

ABD yönetimi S-300 ve S-400 hava savunma sistemleriyle bağlantılı iki tedarikçiye ve bir eğitim merkezine yaptırım getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre getirilen yaptırımla birlikte ABD hükümet kuruluşlarının ABD Dışişleri Bakanlığı muafiyeti olmadan bu tedarikçilerle ve eğitim merkeziyle iş yapması yasaklandı.

Getirilen yaptırım kapsamında ABD kuruluşlarının bu yerlerden teknoloji veya hizmet alması yasaklanmış olurken, eğitim merkezi ve tedarikçilerle iş yapan ülkelere yönelik bir yaptırım getirilmedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedariki kapsamında bu merkezden eğitim aldığı biliniyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilgili personelin Rusya'ya gittiğini açıklamıştı.