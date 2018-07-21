ABD Hazine Bakanı’ndan Rusal’a yeşil ışık

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Rus alüminyum devi Rusal’a yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Mnuchin hedeflerinin ‘Rusal’ı işin dışında bırakmak olmadığını’ söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Reuters’a verdiği röportajda Rus alüminyum devi Rusal’a uygulanan yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdi.

Nisan ayında Rus milyoner Oleg Deripaska ve çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu sekiz şirketine “kötücül faaliyetleri”nden dolayı yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin alüminyum tekeli Rusal’a yaptırımları kaldırabileceği ifade edildi.

ABD’nin Rusal’a uyguladığı yaptırımlar, dünya alüminyum piyasasında olumsuz etki yaratırken, birçok ülkenin ve şirketin ABD’nin yaptırımları kaldırması veya yumuşatması için lobi faaliyetinde bulunduğu biliniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Reuters’a verdiği demeçte Rusal’ın kendilerine yaptırım listesinden çıkarılmak için tekliflerde bulunduğunu kaydetti. Şirketin teklifleriyle ilgili ayrıntı vermeyen Mnuchin “kabul edilebilir bir çözüm bulma”yı hedeflediklerini ifade etti. Hedeflerinin Rusal’ı "işin dışında bırakmak olmadığını" söyleyen ABD’li bakan, şirketin küresel alüminyum piyasası için önemli olduğunu ifade etti.

Rusal’ın hissedarları tarafından geçen ay yapılan yönetim kurulu seçimlerinde şirketin yeni yöneticileri seçilmişti. ABD’nin yaptırım listesindeki Rus milyoner Oleg Deripaska ve üst düzey yardımcıları ise Mayıs ayında şirketin yönetim kurulundaki görevlerinden ayrılmıştı.