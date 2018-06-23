ABD Donanması, 25 bin göçmen için yerleşim tesisi hazırlığında

ABD Donanması 25 bin göçmenin yerleştirmek için tesis hazırlığı yapıyor.

ABD Donanması'nın 25 bin göçmenin yerleştirileceği için tesis hazırlığında olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Trump yönetiminin Meksika sınırında yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldığı, göçmenlerin 6 ay süre ile evlere yerleştirileceği belirtildi.

Tesislerin 233 milyon dolara mal olacağı belirtilirken, özellikle Trump'ın göçmen çocukların ailelerinden alınma politikasının toplumda olumsuz etki yarattığı ifade edildi.

Tesisler içinde çadırların da olduğu belirtilerek, geçici ve konforsuz olmasının rahatsızlık vereceği aktarıldı.

Tesislerin 6 ay ile 1 yıl içinde yapılacağı vurgulandı.

Hükümetin 20 bin göçmen çocuğun yerleştirilmesi için ordunun hazır olması gerektiğini belirttiği, bu doğrultuda hükümetin, Teksas'ta üç askeri üssü daha önce belirlediği ve Arkansas'ta bir diğerini gözden geçireceği aktarıldı.