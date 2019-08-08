ABD, devlet kurumlarında Çin ürünlerini yasakladı

ABD, devlet kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua şirketlerinden ürün almasını geçici olarak yasakladı.

ABD'de Trump yönetimi, devlet kurumlarının Çinli Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua şirketlerinden ürün almasını geçici olarak yasakladı.

Reuters'de yer alan habere göre yasak, ABD'de geçen yıl kabul edilen "Ulusal Savunma Yetki Yasası" kapsamında uygulanmaya başlayacak.

ABD yönetiminin "Çin adına casusuluk" suçlamalarını reddeden Huawei, yasağa ilişkin mahkemede mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

Hikvision şirketi de, yaptığı açıklamada faaliyeti olan ülkelerde yasalara ve kurallara uyulduğunu savundu. Şirket, "Hikvision, ürünlerinde ABD hükümeti tarafından zorunlu kılınan koşullara uymak için çaba sarf ediyor" açıklamasında bulundu.

Yasağın daha kapsamlı halinin Ağustos 2020'de yürürlüğe gireceği belirtildi.