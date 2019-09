ABD Adrian Darya 1'e ait olduğunu iddia ettiği bir uydu fotoğrafı paylaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta el konulduktan sonra serbest bırakılan, İran'ın sattığını açıkladığı Adrian Darya 1 adlı tankere ait olduğunu iddia ettiği bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde. Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz” paylaşımında bulundu.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 6, 2019