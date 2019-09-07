ABD Adrian Darya 1'e ait olduğunu iddia ettiği bir uydu fotoğrafı paylaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta el konulduktan sonra serbest bırakılan, İran'ın sattığını açıkladığı Adrian Darya 1 adlı tankere ait olduğunu iddia ettiği bir uydu fotoğrafı paylaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta el konulduktan sonra serbest bırakılan, İran'ın sattığını açıkladığı Adrian Darya 1 adlı tankere ait olduğunu iddia ettiği bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde. Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz” paylaşımında bulundu.