AB ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması

Avrupa Birliği ve Japonya arasında bugün imzalanacak geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmasının, ABD Başkanı Trump'ın korumacı politikalarına karşı güçlü bir adım olacağı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği ile Japonya arasında bugün, 2019 sonbaharında yürürlüğe girmesi planlanan geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanacak.

Japonya'yla imzalanacak anlaşmanın, AB'nin bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olduğu belirtilirken, bu adımın korumacı politikalar uygulayan ABD'ye güçlü bir darbe anlamına geleceği ifade ediliyor.

'DÜNYAYA VERİLEN GÜÇLÜ BİR İŞARET'

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Japonya ile imzalayacakları anlaşmayı, Trump'ın korumacı politikalarına karşı "dünyaya verilen güçü bir işaret" olarak değerlendirdi.

Japonya Ekonomi Bakanı Toşimitsu Motegi ise, "Korumacı önlemlerin küresel çapta hızla arttığı bir dönemde atacakları imzalarla, serbest ticareti ilerletme konusundaki siyasi irademizin sarsılmadığını dünyaya bir kez daha göstereceğiz" yorumunu yaptı.

Alman patron örgütlerinin de Japonya'yla serbest ticaret anlaşmasını olumlu karşıladıkları biliniyor.

MALİYETLER YILDA 1 MİLYAR AVRO AZALACAK

AB ile Japonya arasında 2013 yılında başlayan serbest ticaret görüşmeleri 2017 sonunda tamamlanmıştı. Anlaşmayla birlikte ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar avro azaltması bekleniyor.

Geçen yıl AB'nin Japonya'ya toplam ihracatı 60,5 milyar, ithalatı ise 68,9 milyar avroya ulaşmıştı.