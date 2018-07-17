AB dönem başkanı Kurz: Türkiye ile müzakereler bitmeli

Avusturya Başbakanı ve AB dönem başkanı Sebastian Kurz, AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini derhal sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı ve AB dönem başkanı Sebastian Kurz, AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini derhal sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile "dürüst bir ilişki kurulması gerektiğini" yıllardır yüksek sesle dile getiren bir isim olduğunu vurguladı.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır" diyerek, "Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kurz, "Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'MAKEDONYA ANLAŞMASINI OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Röportajında Yunanistan ile Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) arasındaki isim krizinin çözüme kavuşması hakkında da konuşan Kurz, "İki taraf arasındaki anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. Görülüyor ki, ısrarlı müzakereler ve diplomasi işe yarıyor" dedi.

Kurz, sığınmacı sorunu konusunda ise, Almanya'nın başka bir AB ülkesi üzerinden gelen sığınmacılara sınırlarını kapama kararı aldığı takdirde, bunun yükünü Avusturya'nın taşımayacağını belirtti.